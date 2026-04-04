Ηράκλειο: Νεκρός 94χρονος που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Κατέληξε 94χρονος άνδρας, λίγες ώρες μετά την πτώση του από μεγάλο ύψος στα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, όπως μεταφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο ηλικιωμένος έφερε βαρύτατα τραύματα που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν οδήγησαν στον θάνατό του, το απόγευμα του Σαββάτου (4/4) και λίγες ώρες μετά την διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Η πτώση σημειώθηκε πίσω από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, στην πλατεία Ελευθερίας, με τον ηλικιωμένο να πέφτει από ύψος μεγαλύτερο των 8 μέτρων.

Οι αρχές και το ΕΚΑΒ κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο, με το ασθενοφόρο να μεταφέρει εσπευσμένα τον άνδρα στο νοσοκομείο.

Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του ηλικιωμένου στα Ενετικά Τείχη και όπως μεταδίδουν οι ίδιες πληροφορίες, από τις πρώτες εκτιμήσεις τω αρμοδίων, φέρεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Το σενάριο που εξετάζεται σοβαρά, είναι το ενδεχόμενο «ο 94χρονος, ο οποίος συνήθιζε να περπατά στην περιοχή, να υπέστη αιφνίδιο παθολογικό επεισόδιο, όπως ζάλη ή λιποθυμία, που οδήγησε στην πτώση».

