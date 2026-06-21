Ηράκλειο: Νεκρή στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια

Νεκρή εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου μία 34χρονη κρατούμενη, η οποία επρόκειτο να δικαστεί για την υπόθεση εγκατάλειψης του νεογέννητου παιδιού της που είχε συγκλονίσει την Κρήτη το 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA 24, η γυναίκα βρισκόταν υπό κράτηση εν αναμονή της δικαστικής διαδικασίας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σηκώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και στη συνέχεια επέστρεψε στο κρεβάτι της, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρινόταν.

Οι συνθήκες του θανάτου της παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που έχει παραγγελθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Η 34χρονη είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη τον Μάιο του 2025, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, γέννησε στο σπίτι της στην Άνω Αλικαρνασσό και στη συνέχεια εγκατέλειψε το νεογέννητο βρέφος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο σύντροφός της τη βρήκε σε άσχημη κατάσταση και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι είχε προηγηθεί τοκετός και αναζήτησαν το βρέφος στην ευρύτερη περιοχή.

Τελικά, ένας από τους διασώστες εντόπισε το νεογέννητο μέσα σε σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, σε μικρή απόσταση από την κατοικία. Το παιδί διασώθηκε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.