Ηράκλειο: «Με είδε και χάθηκε στα χωράφια» - Νέα μαρτυρία για τον αγνοούμενο γιατρό

Άφαντος επί, περίπου, δύο εβδομάδες παραμένει ο γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο Κρήτης, με τους γονείς του να απευθύνουν εκκλήσεις για τον εντοπισμό του.

Υπενθυμίζεται πως το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού και εργαζόμενου στο τμήμα ΩΡΛ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, εντοπίστηκε στην Αποκορώνα Χανίων με τις έρευνες των αρχών να έχουν επικεντρωθεί στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η ΕΛ.ΑΣ. αξιοποιεί μαρτυρίες πολιτών, που αναφέρουν ότι είδαν για τελευταία φορά τον γιατρό στα Χανιά προτού εξαφανιστεί: «Τον είδα τη νύχτα στο δρόμο, άναψα τα φώτα και άρχισε να τρέχει στα χωράφια» αφηγήθηκε ένας εξ' αυτών στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του Mega.

Ηράκλειο: Τι αναφέρει η νέα μαρτυρία για τον γιατρό

Μιλώντας στην κάμερα της τηλεοπτικής εκπομπής, ο άνδρας τονίζει πως τον εντόπισε στο χωριό Πεμόνια, που απέχει μόλις δύο χιλιόμετρα από το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ήταν Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση. Η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει.

«Είδα έναν άνθρωπο να έρχεται πεζός. Μου έκανε εντύπωση και άνοιξα τους προβολείς. Εκείνος τρόμαξε και άρχισε να τρέχει. Με κοίταζε περίεργα.», είπε βέβαιος πως επρόκειτο για τον αγνοούμενο.

«Είδα το πρόσωπό του. Μου φάνηκε παράξενο, αλλά θεώρησα πως θα ήταν κάποιος εργάτης που μαζεύει ελιές αυτή την εποχή. Δεν ήξερα ότι αγνοείται γιατί δεν είχε βγει ειδοποίηση. Το βλέμμα του ήταν έντονο, τα μάτια του πολύ ανοιχτά και με κοίταζε περίεργα. Φορούσε ένα μαύρο φούτερ με κουκούλα κατεβασμένη. Το Σάββατο το πρωί που είδα τη φωτογραφία του στο Silver Alert τον αναγνώρισα αμέσως και τηλεφώνησα στην αστυνομία. Ήρθαν αστυνομικοί από το τμήμα στις Βρύσες και τους πήγα στο σημείο. Έψαξαν εκεί γύρω από ένα σπίτι γιατί έβρεχε και έφυγαν. Στα χόρτα φαίνονταν οι πατημασιές του».

Ο μάρτυρας υπέδειξε και κάποια ακατοίκητα σπίτια στην περιοχή, όπου, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε βρει καταφύγιο. «Δεν έχω μπει ποτέ μέσα, αλλά σίγουρα μπορείς να προστατευτείς από το κρύο. Τα χωράφια αν τα περπατήσεις οδηγούν σε κατοικημένες περιοχές. Σε δεκαπέντε λεπτά με τα πόδια φτάνεις στην περιοχή των Αγίων Πάντων που άκουσα ότι τον είδαν» κατέληξε.