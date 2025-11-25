Ηράκλειο: Μαθητές δημοτικού θα κάνουν μάθημα σε γκαρσονιέρα λόγω έλλειψης χώρου

Απίστευτο αλλά αληθινό: σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου, μαθητές της Β’ τάξης καλούνται από την επόμενη εβδομάδα να παρακολουθούν μαθήματα… σε γκαρσονιέρα, εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων αιθουσών στο σχολικό κτίριο.

Σύμφωνα με το patris.gr, η διεύθυνση ενημέρωσε σήμερα τους γονείς ότι τα παιδιά, ηλικίας 7 και 8 ετών, θα μεταφέρονται καθημερινά με τα πόδια από το σχολείο προς την κοντινή γκαρσονιέρα, συνοδευόμενα από τη δασκάλα τους. Στο διάλειμμα θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν με τους υπόλοιπους μαθητές.

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε έντονη οργή και ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι θεωρούν αδιανόητο ένα δημόσιο σχολείο να καταφεύγει σε τέτοιες λύσεις το 2025. Εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις τόσο για την ποιότητα της διδασκαλίας όσο και για την ασφάλεια των παιδιών κατά τις συνεχείς μετακινήσεις από και προς το σχολείο.

«Είναι δυνατόν εν έτει 2025 να μην μπορούν να δοθούν λύσεις στα κτιριακά προβλήματα;» διερωτώνται, τονίζοντας ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ήδη υπάρχοντες χώροι — όπως η αίθουσα διδασκόντων — αντί να μετακινούνται τα παιδιά σε διαμέρισμα εκτός σχολείου.

Το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τους γονείς να ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διδασκαλίας.