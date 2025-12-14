Ηράκλειο: Μαρτυρία για τον αγνοούμενο γιατρό - Με drone οι έρευνες εντοπισμού του

Τη νέα μαρτυρία πολίτη, που ανέφερε ότι είδε τον 33χρονο να περπατά στην παραλία των Καλυβών, αξιοποιούν οι αστυνομικές αρχές στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον γιατρό ΩΡΛ του νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οποίος αγνοείται από τη Δευτέρα.

Αστυνομία και ΕΜΑΚ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα, στο Ηράκλειο, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του ακινητοποιημένο, λόγω βλάβης στο χωριό Φρες. Άξιο αναφοράς είναι ότι το τελευταίο στίγμα του κινητού του 33χρονου, εντοπίστηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε το όχημά του.

Στην αναζήτηση συμμετέχουν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, κλιμάκια της Πυροσβεστικής, και drone, τα οποία ερευνούν συστηματικά την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Φρε. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στον Δήμο Αποκόρωνα όσο και σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Ηράκλειο: «Μου είπε δεν είμαι καλά και μετά εξαφανίστηκε» υποστηρίζει ο πατέρας του 33χρονου

Μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ, ο πατέρας του γιατρού ανέφερε πως τον απασχολούσε ένα προσωπικό πρόβλημα, ενώ είχε και κάποια επαγγελματικά θέματα.

«Την περασμένη Κυριακή με πήρε ο γιος και μου είπε ότι δεν ήταν πολύ καλά και πως ήθελα να πάω. Έφυγα από τη Θεσσαλονίκη και πήγα στο Ηράκλειο όμως δεν τον βρήκα, εγώ το πρωί μιλήσαμε και 11 η ώρα το βράδυ ήμουν εκεί», ανέφερε αρχικά.

«Πήγα και δεν τον βρήκα, τον έψαξα και μετά πήρα την αστυνομία για να δηλώσω εξαφάνιση και έχει ξεκινήσει έρευνες. Είμαστε σε αυτό το στάδιο και αγωνιούμε. Εγώ έχω γυρίσει και έχει πάει η μητέρα του εκεί και συνεχίζει να ψάχνει», συνέχισε.

Με πληροφορίες από neakriti.gr