Ηράκλειο Κρήτης: Ο 63χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία - Ο καβγάς ξεκίνησε για τα κλειδιά του ΙΧ

Για ανθρωποκτονία κατηγορείται ο 63χρονος που σκότωσε τον αδελφό του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, ο 63χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία.

Εκεί, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης, για τη δολοφονία του αδελφού του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό Μάρθα, όταν ο κατηγορούμενος, υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον αδελφό του στο πατρικό τους και τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 63χρονος κάλεσε αρχικά την αστυνομία για τον καβγά με τον αδελφό του και μετά τον σκότωσε.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν είχε αντιληφθεί τι έγινε με τον αδελφό του.

Τοπικά μέσα ανέφεραν ότι από το πρωί του Σαββάτου υπήρχε ένταση μεταξύ τους, για μία καθημερινή διαφωνία που τελικά φέρεται να πυροδότησε τον καβγά.

Λίγες ώρες μετά, έγινε γνωστό ότι ο θύτης ζήτησε από το θύμα τα κλειδιά του αυτοκινήτου και επειδή αρνήθηκε, τότε ξεκίνησε ο καβγάς.