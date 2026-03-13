Ηράκλειο Κρήτης: Στο νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα δύο αδελφές – Η μία σε κρίσιμη κατάσταση

Δύο αδελφές στο Ηράκλειο της Κρήτης νοσηλεύονται με μηνιγγίτιδα, με την κατάσταση της μιας να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η 22χρονη εμφάνισε αρχικά συμπτώματα μηνιγγίτιδας, συνοδευόμενα από υψηλό πυρετό, και εξετάστηκε από γιατρό στο νοσοκομείο.

Αφού της δόθηκε η πρώτη ιατρική φροντίδα, επέστρεψε στο σπίτι της, καθώς η κατάσταση της υγείας της φαινόταν σταθερή. Ωστόσο, σύντομα επιδεινώθηκε, έχασε επαφή με το περιβάλλον και χρειάστηκε άμεση διακομιδή με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο του Αγίου Νικόλα διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται, ενώ χθες οι γιατροί προσπάθησαν να την αποσωληνώσουν, με αισιόδοξες εκτιμήσεις για την πορεία της υγείας της.

Η 26χρονη αδελφή της εξετάστηκε επίσης προληπτικά στο ίδιο νοσοκομείο, καθώς είχε εμφανίσει δέκατα, χωρίς αρχικά να διαπιστωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Όμως, η κατάστασή της επιδεινώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα ο μηνιγγιτιδόκοκκος να προκαλέσει εγκεφαλίτιδα.

Πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων, και οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή της.

Με πληροφορίες από cretalive.gr