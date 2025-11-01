Ηράκλειο Κρήτης: Οι Αρχές ερευνούν διπλή ανθρωποκτονία - Ο 55χρονος φέρεται να έβαλε τη φωτιά

Το ενδεχόμενο της διπλής ανθρωποκτονίας εξετάζουν οι Αρχές, για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου που ανέλαβαν την υπόθεση, με βάση τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συλλέξει, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο 55χρονος φέρεται να έβαλε τη φωτιά.

Ο ίδιος υπενθυμίζεται ότι είχε βγει στο μπαλκόνι λόγω της φωτιάς και απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες οι οποίοι τον κατέβασαν στο δρόμο. Όμως όταν διέφυγε της προσοχής τους, μετέβη στη διπλανή πολυκατοικία όπου έχει διαμέρισμα, ανέβηκε στην ταράτσα και έπεσε στο κενό.

Έπειτα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με αναπνευστικά και ορθοπεδικά προβλήματα.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, ενώ φως αναμένεται να ρίξει στην υπόθεση η κατάθεση του 55χρονου.

Σημειώνεται πως οι πυροσβέστες όταν κατέφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, αντίκρισαν σε ένα κρεβάτι απανθρακωμένη τη σορό του 60χρονου αδελφού του με μια νάιλον σακούλα στο κεφάλι και λίγα μέτρα από αυτό το πτώμα της μητέρας του.