Ηράκλειο Κρήτης: Ο 63χρονος κάλεσε την αστυνομία για τον καβγά με τον αδελφό του και μετά τον σκότωσε

Νέα στοιχεία έγιναν γνωστά για το φονικό στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου το βράδυ του Σαββάτου ένας 63χρονος σκότωσε τον 67χρονο αδελφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να κάλεσε τις αρχές για έντονο καβγά με τον αδελφό του στο σπίτι τους στη Μάρθα του δήμου Βιάννου.

Οι άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και εισερχόμενοι στο σπίτι βρήκαν τον 67χρονο νεκρό στο σπίτι φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ο 63χρονος, με βάση τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχτηκε ότι αυτός τον σκότωσε.

Άγνωστη παραμένει η αιτία που οδήγησε τον καθ’ ομολογία δράστη να σκοτώσει τον αδελφό του, ενώ αναμένεται και η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Το έγκλημα στο Ηράκλειο Κρήτης

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο χωριό Μάρθα στη Βιάννο όταν ο 63χρονος και ο 67χρονος αδελφός του βρίσκονταν στο πατρικό τους σπίτι.

Για άγνωστο, μέχρι στιγμής λόγο, τα δύο αδέλφια άρχισαν να λογομαχούν με τον 63χρονο να επιτίθεται με μαχαίρι στο λαιμό του 67χρονου αδελφού του.

Ο άτυχος άνδρας μετά την επίθεση άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ οι ίδιες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο 63χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία ο 67χρονος τον τελευταίο καιρό είχε επιστρέψει στο χωριό και έμενε με τον αδελφό του στο πατρικό τους.

Ο 63χρονος συνελήφθη και σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

