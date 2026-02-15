Ηράκλειο Κρήτης: Ο 63χρονος ήταν σε κατάσταση πλήρους μέθης - Δεν έχει αντιληφθεί ότι δολοφόνησε τον αδελφό του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι κάτοικοι στο χωριό Μάρθα στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά τη δολοφονία ενός 67χρονου από τον αδελφό του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο χωριό του Ηρακλείου, όταν ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον αδελφό του στο πατρικό τους και τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο αδέλφια έμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα, καθώς ο 67χρονος τους τελευταίους μήνες αποφάσισε να επιστρέψει στο πατρικό του.

Παρότι τα αίτια της τραγωδίας δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί από τις Αρχές, τοπικά μέσα αναφέρουν ότι από το πρωί του Σαββάτου υπήρχε ένταση μεταξύ τους, για μία καθημερινή διαφωνία που τελικά φέρεται να πυροδότησε τον καβγά.

Ο 63χρονος έχει συλληφθεί από τους αστυνομικούς του ΑΤ Βιάννου, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες είναι σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί ότι έχει δολοφονήσει τον αδελφό του.

Φωτ. το σπίτι που σημειώθηκε η δολοφονία στο Ηράκλειο / neakriti.gr

