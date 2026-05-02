Ηράκλειο Κρήτης: Καβγάς σε μπαρ κατέληξε σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι

Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν τρεις νεαροί επιτέθηκαν σε εργαζόμενο στην είσοδο μπαρ, έπειτα από καβγά που προηγήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 03:30, ένας από τους δράστες, ντυμένος στα μαύρα, επιχείρησε να εισέλθει στο κατάστημα. Ο 57χρονος εργαζόμενος στην πόρτα δεν του επέτρεψε την είσοδο, κρίνοντας ότι δεν ήταν σε κατάσταση να περάσει, καθώς φέρεται να ήταν μεθυσμένος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο νεαρός αποχώρησε, απειλώντας ότι θα επιστρέψει, ενώ φέρεται να είπε: «θα έρθω σε λίγο, θα δεις τι θα πάθεις», φέρεται να είπε.

Ηράκλειο Κρήτης: Τι είπε για το συμβάν αυτόπτης μάρτυρας

Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, όπως σημειώνουν οι ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε μαζί με δύο ακόμη άτομα. Οι τρεις νεαροί, ηλικίας 18 έως 23 ετών, προσέγγισαν το μπαρ, απείλησαν τον υπάλληλο με όπλο και, αφού τον ακινητοποίησαν, τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στον μηρό πριν διαφύγουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες κινήθηκαν αντίθετα στην κυκλοφορία κατά τη διαφυγή τους, ενώ ένας εξ αυτών έχει ήδη εντοπιστεί και συλληφθεί από τις αρχές.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο Mega και περιέγραψε το συμβάν: «Γύρω στις 03:30 ήρθε κάποιος στο μαγαζί μόνος του και ο πορτιέρης έκρινε ότι δεν ήταν σε θέση να περάσει στο μαγαζί, ήταν μεθυσμένος. Τού είπε, λοιπόν, ευγενικά "φύγε, δεν σε αφήνω να μπεις, ευχαριστούμε πολύ". Αυτός το έκανε θέμα».

«Έφυγε, λοιπόν, απειλώντας, ότι "θα περάσω σε λίγο" και "ότι θα δεις τι θα πάθεις". Μετά από μιάμιση ωρίτσα, πήρε άλλους δύο φίλους του και ήρθαν στο μαγαζί, με τα πιστόλια, ο ένας κρατούσε μαχαίρι. Ο πορτιέρης προσπάθησε να τους απωθήσει, τον μαχαίρωσαν και έφυγαν» κατέληξε ο αυτόπτης μάρτυρας.