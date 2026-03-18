Ηράκλειο Κρήτης: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων - Πώς δρούσε

Στα δικαστήρια μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτης (18/3) οι 21 συλληφθέντες στο Ηράκλειο Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων.

Λίγο πριν από τις 14:00 το μεσημέρι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Ηρακλείου τα 21 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται, κατά περίπτωση, σε οργανωμένο κύκλωμα το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δρούσε από το 2021 έως το 2026 και είχε ως βασικό πεδίο δράσης την παράνομη εκμετάλλευση αλλοδαπών, την έκδοση πλαστών εγγράφων και την κατακράτηση χρημάτων.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, 51 ετών, ο οποίος ήταν ο κεντρικός συντονιστής και ήλεγχε το δίκτυο και τα χρήματα της εγκληματικής οργάνωσης. Υπαρχηγός ήταν η σύζυγός του, ηλικία 44 ετών, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού ΚΕΠ στο Ηράκλειο, η οποία επιτελούσε ρόλο «διαφήμισης» των υπηρεσιών σε μετανάστες από τη νότια Ασία, όπως το Πακιστάν, οι οποίοι έπεφταν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης.

Ηράκλειο Κρήτης: Πώς δρούσε το κύκλωμα εκμετάλλευσης ανθρώπων

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατά την έρευνα των αρχών προκύπτει ότι το κύκλωμα είχε συγκροτημένη δομή, ιεραρχία και σαφώς κατανεμημένους ρόλους. Ο φερόμενος ως αρχηγός φέρεται να εισέπραττε χρήματα από μεσάζοντες και εικονικούς εργοδότες, χωρίς να έχει άμεση επαφή με τα θύματα.

Τα ποσά που ζητούνταν για κάθε υπόθεση κυμαίνονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανά άτομο, ανάλογα με το είδος των πλαστών εγγράφων που εκδίδονταν.

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση φαίνεται να είχαν ενδιάμεσοι αλλοδαποί, οι οποίοι προσέγγιζαν τα θύματα υποσχόμενοι εργασία και νομιμοποίηση μέσω πλαστών δικαιολογητικών. Παράλληλα, υπήρχαν και εικονικοί εργοδότες, που εμφανίζονταν να συνυπογράφουν ψευδείς συμβάσεις εργασίας για απασχόληση που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε.

Από αυτούς, οι 11 φέρονται να κατακρατούσαν τόσο τα ταξιδιωτικά έγγραφα των αλλοδαπών όσο και χρήματα που τους αναλογούσαν, ενώ οι υπόλοιποι, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέδραμαν τις παράνομες διαδικασίες χωρίς να κρατούν έγγραφα.

Η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν, κατά τις αρχές, σε περιοχές του Ηρακλείου, της Μεσαράς, του Αγίου Νικολάου, της Θήβας και της Αττικής. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποδίδεται στην οργάνωση εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά, έγγραφα, διαβατήρια, ατζέντες, πολυτελή Ι.Χ., όπλα και πυρομαχικά.

Η υπόθεση αναδεικνύει, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ένα πολυπρόσωπο και καλά οργανωμένο σχήμα, το οποίο φέρεται να αξιοποίησε τη νομοθεσία περί μετακλητών εργατών γης σε συνδυασμό με πλαστά έγγραφα για να διευκολύνει την παράνομη διαμονή αλλοδαπών, με σοβαρές επιπτώσεις τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους όσο και για τη δημόσια διοίκηση και την κοινωνική τάξη.

Με πληροφορίες από neakriti.gr, ΑΝΤ1