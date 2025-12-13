Ηράκλειο Κρήτης: Επεισόδιο με τραυματία στη Χανιώπορτα - Στο σημείο ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ

Την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών και υγειονομικών αρχών προκάλεσε επεισόδιο μεταξύ ατόμων στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Χανιώπορτα πιο συγκεκριμένα, με τις αρχικές αναφορές να κάνουν λόγο για έναν τραυματία.

Όπως σημειώνουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό βίας στο Ηράκλειο Κρήτης καταγράφηκε μεταξύ αλλοδαπών το μεσημέρι προς το απόγευμα του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος πως φέρεται να εμπλέκεται ομάδα περίπου δέκα ατόμων, ενώ από τη συμπλοκή υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματίας.

Οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στο επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από την Ελληνική Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποκατάσταση της τάξης, και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του τραυματία.

Με πληροφορίες από neakriti.gr