Ηράκλειο Κρήτης: 47χρονος τσακώθηκε με ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ και έπεσε με το ΙΧ του στη βιτρίνα του καταστήματος

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την Πέμπτη, καθώς ένας 47χρονος τσακώθηκε με ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ και έπεσε με το ΙΧ του στην βιτρίνα του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ο δράστης όταν μπήκε σε ένα μίνι μάρκετ στο Ηράκλειο Κρήτης, ζητώντας ένα σάντουιτς.

Η ιδιοκτήτρια τον καθοδήγησε στο ψυγείο, όμως εκείνος ξαφνικά αντέδρασε έντονα, άρχισε να φωνάζει και τη χτύπησε, σπρώχνοντάς την στο οδόστρωμα. Άμεσα παρευρισκόμενοι και ένας διανομέας προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Στη συνέχεια ο 47χρονος αποχώρησε από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε με το ΙΧ του και έπεσε με φόρα πάνω στη βιτρίνα του μαγαζιού. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, καθώς καταστράφηκε μια μηχανή διανομέα, έσπασαν τζαμαρίες και ψυγεία και υπέστη φθορές η πρόσοψη του καταστήματος.

Ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα δολοφονίας», επισημαίνοντας ότι αν κάποιοι πελάτες βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην είσοδο, θα μπορούσαν να είχαν χάσει τη ζωή τους.

Η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο και συνέλαβε τον άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών και είχε στην κατοχή του χάπια.

Τέλος, οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, καταδικάστηκε σε 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ.