Ηράκλειο: Κορυφώνεται η αγωνία για τον γιατρό - Αγνοείται για 17η ημέρα

Εξακολουθεί να αγνοείται για 17η συνεχόμενη ημέρα ο 33χρονος γιατρός στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου νοσοκομείου αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, με τις έρευνες στην Κρήτη να συνεχίζονται και την οικογένειά του που βρίσκεται στο Ηράκλειο να αγωνιά για την τύχη του.

Ο 33χρονος την ημέρα της εξαφάνισής του είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι δεν αισθανόταν καλά και ζητώντας να κατέβει στην Κρήτη.

Όμως όταν ο πατέρας του έφτασε στο Ηράκλειο, ο 33χρονος είχε ήδη εξαφανιστεί και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν.

Μετά από έρευνες, το αυτοκίνητό του βρέθηκε ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης στον Αποκόρωνα Χανίων και σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται να βγήκε από το όχημα και συνέχισε την πορεία του με τα πόδια.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή των Χανίων, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο στοιχείο για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετέχουν η αστυνομία, η Πυροσβεστική, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια σάρωση πιθανών περιοχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του συμμετέχει ενεργά στις έρευνες, ενώ η οικογένειά του απευθύνει έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Με πληροφορίες από cretalive.gr