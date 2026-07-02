Ηράκλειο: Καταγγελία για απόπειρα πνιγμού 8χρονου από ιδιοκτήτη σπιτιού

Δικογραφία και ποινική δίωξη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, ασκήθηκε σε έναν 58χρονο στο Ηράκλειο, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία μητέρας, φέρεται να αποπειράθηκε να πνίξει τον 8χρονο γιο της χρησιμοποιώντας μαξιλάρι.

Το περιστατικό, όπως τονίζει η ίδια καταγγελία, καταγράφηκε στο χωριό Δαφνές Ηρακλείου, ενώ ως φερόμενος δράστης κατονομάζεται ο 58χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου διαμένει η οικογένεια του 8χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κάποια στιγμή η μητέρα στο Ηράκλειο έφυγε από το σπίτι και άφησε μόνα τους τα παιδιά της, ηλικίας 11 και 8 ετών. Τότε, μπήκε στην οικία ο 58χρονος ο οποίος φέρεται να ενοχλήθηκε από τις φωνές των ανηλίκων.

Ηράκλειο: Χτύπησε στο πρόσωπο τον 8χρονο

Στην ίδια καταγγελία γίνεται λόγος πως ο 58χρονος αρχικά χτύπησε στο πρόσωπο το 8χρονο παιδί, προτού αποπειραθεί να το πνίξει χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία και τού ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 8χρονου παιδιού.

Οδηγήθηκε χθες στον ανακριτή, ωστόσο πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή (3/7) για τις πράξεις του.

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