Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 43χρονη μητέρα - Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση 43χρονης στο Ηράκλειο, στο χωριό Δαφνές.

Η γυναίκα φέρεται, σύμφωνα με δημοσίευμα, να είπε σε φίλη της, την οποία συνάντησε στον δρόμο, ότι θα επιστρέψει σε λίγα λεπτά. Έκτοτε τα ίχνη της αγνοούνται.

Η συνάντηση τους έγινε το πρωί της Κυριακής ενώ η 43χρονη επέβαινε στο αυτοκίνητο της.

Η εξαφάνιση της 43χρονης στο Ηράκλειο

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη είχε στείλει και ένα μήνυμα στον μεγάλο της γιο ότι θα του τηλεφωνήσει κάτι που δεν έκανε ποτέ, σύμφωνα με το Patris. Δεν επικοινώνησε ποτέ με τα παιδιά της και δεν επέστρεψε στο σπίτι της, γεγονός που έχει ανησυχήσει συγγενείς και φίλους.

Αμέσως στις έρευνες πήραν μέρος άνδρες της ΕΜΑΚ και χειριστές drones. Μία μεγάλη περιοχή από τον Γιούχτα μέχρι το χωριό Κεράσια ερευνήθηκε, καθώς και το χωριό Προφήτης Ηλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Δευτέρα το πρωί η ίδια είχε ένα ποινικό δικαστήριο στο οποίο δεν παρουσιάστηκε.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» εξέδωσε missing alert για την εξαφάνισή της.

Όπως αναφέρει, η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα λευκό αυτοκίνητο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Με πληροφορίες από Patris