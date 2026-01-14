Ηράκλειο: Εξαφανισμένος για 38η ημέρα ο γιατρός - Μέλη του ΟΦΚΑΘ στην Κρήτη για τον εντοπισμό του

Νέος κύκλος ερευνών αρχίζει στο Ηράκλειο Κρήτης, για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου νοσοκομείου, την ώρα που αγνοείται για 38η συνεχόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες για την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, ο οποίος αγνοείται από τις αρχές Δεκέμβρη, η εθελοντική ομάδα Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Ηράκλειο για να συμμετάσχει στις έρευνες.

Σημειώνεται πως είναι η ίδια ομάδα που είχε εντοπίσει τη σορό του διοικητή του πυροσβεστικού σώματος Σερρών στο όρος Μπελλές, λίγες ημέρες μετά την Πρωτοχρονιά.

Την ίδια ώρα η αγωνία των συγγενών του, οι οποίοι από τα πρώτα κιόλας εικοσιτετράωρα της εξαφάνισής του είναι στην Κρήτη προκειμένου να είναι κοντά στις έρευνες, είναι στο «κόκκινο».

Η ομάδα, με ανακοίνωσή της στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά πως πάνε στο νησί «με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 3 drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, ενώ παράλληλα θα έχουν μαζί τρεις ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis.

«Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή. Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας», συνεχίζει στην ανάρτησή της.

Σημειώνεται πως ο πατέρας του 33χρονου, είναι το τελευταίο άτομο με το οποίο είχε μιλήσει ο γιατρός πριν εξαφανιστεί, καθώς του είχε ζητήσει να κατέβει από την Θεσσαλονίκη στην Κρήτη, καθώς δεν ήταν καλά εκείνο το διάστημα.