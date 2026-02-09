Ηράκλειο: Επίθεση από τον γιο της δέχτηκε 60χρονη γυναίκα στο κομμωτήριό της

Θύμα επίθεσης από τον γιο της έπεσε μια 60χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, μέσα στο κομμωτήριο που διατηρεί η γυναίκα σε περιοχή του Ηρακλείου.

Η ίδια επικοινώνησε με τις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε, ότι ο 37χρονος γιος της εισέβαλλε στην επιχείρησή της και την χτύπησε με γροθιές.

Απειλές και μέσα από το κρατητήριο έκανε ο 37χρονος στο Ηράκλειο

Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 37χρονο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο 37χρονος ακόμη και μέσα από τα κρατητήρια, από όπου επικοινώνησε με την μητέρα του και προχώρησε σε νέες απειλές εναντίον της.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό και δεύτερης δικογραφίας σε βάρος του δράστη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ