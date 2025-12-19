Ηράκλειο: Ένοχος για απάτη ο 54χρονος «ερευνητής» στην υπόθεση του αγνοούμενου γιατρού

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων αποφάσισε την καταδίκη του 54χρονου «ερευνητή» από τα Χανιά για απάτη άπαξ τελεσθείσα σε βάρος της οικογένειας του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δυόμισι ετών χωρίς αναστολή, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, χρηματική ποινή 2.000 ευρώ και δικαστικά έξοδα 400 ευρώ, ενώ διατάχθηκε η κατάσχεση και δήμευση των ηλεκτρονικών συσκευών που βρέθηκαν στο σπίτι του.

Ηράκλειο: Τι κατέθεσε η μητέρα του 33χρονου

Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίσθηκε στο δικαστήριο στο οποίο προσκομίστηκε έγγραφο ιδιώτη γιατρού με το οποίο επικαλείτο ασθένεια. Το έγγραφο δεν έγινε δεκτό και δικάστηκε ερήμην. Ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου κατέθεσε η μητέρα του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού η οποία υποστήριξε ότι η οικογένεια, πάνω στον πόνο της πίστεψε αυτά που ισχυριζόταν ο 54χρονος.

«Ο κατηγορούμενος ζήτησε αμοιβή 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για έξοδα, ενώ είχε συνταχθεί και ένα πρόχειρο συμφωνητικό. Τα χρήματα θα τα έπαιρνε όταν τελείωνε την έρευνα του. Την περασμένη Τρίτη ενημερώθηκα από τις Αρχές ότι επρόκειτο για απάτη, ενώ και ο ίδιος ο 54χρονος επικοινώνησε μαζί μου λέγοντάς μου ότι έχει συλληφθεί», είπε μεταξύ άλλων.

Η μητέρα του 33χρονου γιατρού από τη Θεσσαλονίκη– εργαστηριακή γιατρός και η ίδια – η οποία βρίσκεται στα Χανιά από την προηγούμενη εβδομάδα παρακολουθώντας από κοντά τις έρευνες, περιέγραψε πώς ο 54χρονος εμφανίστηκε ως «ερευνητής», ισχυριζόμενος ότι μπορεί να εντοπίσει τον γιο της, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένα σημεία στις αστυνομικές αρχές, τα οποία ελέγχθηκαν χωρίς να προκύψει κανένα απολύτως στοιχείο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά της ότι ο κατηγορούμενος ζήτησε από την οικογένεια μία τρίχα από τα μαλλιά του 33χρονου ή οτιδήποτε θα μπορούσε να ελεγχθεί για DNA, υποστηρίζοντας ακόμη ότι «κάθε άνθρωπος διαθέτει μια ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με έναν μοναδικό αριθμό».

Ηράκλειο: Τι είχε υποστηρίξει ο γιατρός

Στο δικαστήριο αναγνώστηκε και η έγγραφη κατάθεση του διοικητή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων κ. Ιωάννη Σγούρου, σύμφωνα με την οποία ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι διαθέτει δορυφορικό σύστημα εντοπισμού αγνοουμένων.

«Ο κατηγορούμενος είχε υποδείξει δύο σημεία – ένα στη Σούδα και ένα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Χαλέπα – καθώς και συντεταγμένες υποτιθέμενης πορείας του αγνοούμενου, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, έχοντας δημιουργήσει ένα πλήρες «cover story» ως ερευνητής», ανέφερε στην κατάθεση του ο αστυνόμος Ιωάννης Σγούρος.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας επισήμανε ότι «προέκυψε σαφώς η τέλεση του αδικήματος της τελεσθείσας απάτης, όχι κατ’ εξακολούθηση», τονίζοντας πως ενισχυτικό στοιχείο του δόλου ήταν το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις, επικαλούμενος δήθεν λόγους προσωπικών δεδομένων, όταν του ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τη μητέρα του 33χρονου.

