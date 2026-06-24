Ηράκλειο: Αποκαταστάθηκε η προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Στην πλατεία Κύπρου, στην περιοχή της Όασης του Ηρακλείου, επέστρεψε το πρωί της Τετάρτης η προτομή του Νίκου Ξυλούρη, τρεις μήνες μετά τον βανδαλισμό της από αγνώστους τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 2026.

Η αποκατάσταση του μνημείου ολοκληρώθηκε με τη συμβολή ιδιωτών και καλλιτεχνών, αποδίδοντας ξανά στον δημόσιο χώρο ένα έργο αφιερωμένο σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της κρητικής μουσικής και της αντιδικτατορικής αντίστασης.

Στην επανατοποθέτηση παραβρέθηκαν, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη. Η προτομή συντηρήθηκε αφιλοκερδώς από το καλλιτεχνικό χυτήριο Γαβαλά στην Αθήνα, ενώ τις εργασίες στη βάση και την επανατοποθέτηση ανέλαβε καλλιτέχνης που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Φωτογραφία: Cretalive News

Στις δηλώσεις του, ο Αλέξης Καλοκαιρινός χαρακτήρισε τον Νίκο Ξυλούρη «Αρχάγγελο της Κρήτης» και υπογράμμισε τον αντιστασιακό του ρόλο, σημειώνοντας ότι «ήταν μια από τις πιο βροντερές φωνές ενάντια στη Χούντα». Αναφερόμενος στον βανδαλισμό της προτομής, τόνισε πως «δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό συνέβη ακριβώς αυτή τη μέρα», προσθέτοντας ότι η αποκατάσταση του μνημείου αποτελεί ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η προσήλωση «στις Δημοκρατικές αξίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ο δήμαρχος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην αποκατάσταση της προτομής και έθεσε το ζήτημα της προστασίας του δημόσιου χώρου, επισημαίνοντας ότι «τίθεται και ένα θέμα περιφρούρησης του δημόσιου χώρου γενικά ενάντια σε βανδαλισμούς».

Από την πλευρά της, η Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη τόνισε ότι μετά τον βανδαλισμό «ο δήμος Ηρακλείου αντέδρασε αμέσως», ενώ υπενθύμισε ότι κατατέθηκε μήνυση κατ' αγνώστων και ξεκίνησαν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης. «Ένα ζήτημα που μας πόνεσε, μας πλήγωσε, μας πρόσβαλε όλους, αποκαθίσταται» τόνισε η αντιδήμαρχος, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την επιστροφή της προτομής που τιμά «αυτή τη μεγάλη μορφή της μουσικής και της Αντίστασης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ