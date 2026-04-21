Ηράκλειο: Άγνωστοι βανδάλισαν την προτομή του Νίκου Ξυλούρη

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο ο βανδαλισμός της προτομής του Νίκου Ξυλούρη, η οποία βρίσκεται στην Πλατεία Κύπρου.

Άγνωστοι προχώρησαν στην αποκοπή της κεφαλής του αγάλματος, προκαλώντας εκτεταμένη φθορά σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία που τιμούν τον σπουδαίο Κρητικό καλλιτέχνη.

Η προτομή, έργο της γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη, απομακρύνθηκε από το σημείο και φυλάσσεται από τη Δημοτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί η αποκατάστασή της. Η διαδικασία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, καθώς απαιτείται τεχνική αξιολόγηση και λεπτομερής αποκατάσταση των φθορών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη στο Neakriti.gr, ο ειδικός τεχνίτης έχει ήδη ζητήσει φωτογραφικό υλικό της προτομής και του σημείου σύνδεσης, ώστε να αξιολογήσει με ακρίβεια τη ζημιά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανθρώπινη παρέμβαση και όχι για φυσική φθορά, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο Δήμος Ηρακλείου καταδίκασε τον βανδαλισμό και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

«Άμεση ήταν η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου για την αποκατάσταση της ζημιάς που βάνδαλοι προξένησαν στην προτομή του Νίκου Ξυλούρη, ενός έργου της αείμνηστης γλύπτριας Ασπασίας Παπαδοπεράκη που κοσμούσε την Πλατεία Κύπρου στην Όαση.

Για το θέμα ενημερώθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός ο οποίος καταδίκασε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τον βανδαλισμό και σε συνεννόηση με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη - Σκαλίδη, το γλυπτό, που απομακρύνθηκε από τη Δημοτική Αστυνομία και φυλάσσεται, θα αποσταλεί την Τετάρτη 22/4 σε καλλιτεχνικό χυτήριο στην Αθήνα, για αποκατάσταση.

Επίσης, ο Δήμος Ηρακλείου θα καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων μέσω του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργου Καραντινού».