Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός - Πού θα στραφούν οι έρευνες

Σε ακατοίκητα σημεία, όπως εκκλησίες και μάντρες, έστρεψε, το Σάββατο (17/1), τις έρευνές της η Ομάδα Εθελοντών ΟΦΚΑΘ για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο Κρήτης ο οποίος αγνοείται τις τελευταίες 40 ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως, σήμερα, νέα μαρτυρία έκανε λόγο πως ο γιατρός εθεάθη στο Ρέθυμνο, κοντά στην περιοχή της Επισκοπής και στις Βρύσσες Αποκορωνού, γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση των εθελοντών, οι οποίοι λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποιο ίχνος του.

Η ΟΦΚΑΘ έψαξε σήμερα, κατά κύριο λόγο, σε ακατοίκητα σημεία όπου θα ήταν πιθανό ο 33χρονος γιατρός να αναζητήσει καταφύγιο, από το κρύο και τις κακές καιρικές συνθήκες, ωστόσο δεν εντοπίστηκε. Όπως έγινε γνωστό, την Κυριακή, είναι πιθανόν οι έρευνες να στραφούν προς τα Χανιά και την περιοχή του Πλατανιά.

Ηράκλειο: Τι είπε ο πολίτης για τον αγνοούμενο γιατρό

Αυτό που αξίζει να τονιστεί, είναι ότι ένας πολίτης φέρεται να επικοινώνησε με τις Αρχές, υποστηρίζοντας πως πριν από περίπου πέντε ημέρες, είδε τον 33χρονο να κινείται σε περιοχή κοντά στο Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη του 33χρονου χάθηκαν στην περιοχή Φρέ Αποκορώνου στα Χανιά, στις 7 Δεκεμβρίου του 2025 και έκτοτε είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μάλιστα πριν λίγα εικοσιτετράωρα, ξεκίνησε νέος κύκλος ερευνών για τον εντοπισμό του, με τη συνδρομή της εθελοντικής ομάδας Όμιλος Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, η οποία μετέβη στην περιοχή για να συμμετάσχει στις έρευνες.

Η ομάδα παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα μία ΑΙ φωτογραφία, που δείχνει πως θα είναι σήμερα, μετά από 40 ημέρες ο 33χρονος.

«Μια σοβαρή πληροφορία όμως, που μας ήρθε το απόγευμα (της Παρασκευής) μας “ανέβασε” το ηθικό τόσο το δικό μας όσο και της μητέρας του Αλέξη που είναι συνέχεια δίπλα μας!!! Η φωτογραφία που ανεβάσαμε το πρωί στη σελίδα μας είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης (και δείχνει την πιθανή εμφάνιση του Αλέξη σήμερα) όπου με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας, και της αστυνομίας την κοινοποιήσαμε.

»Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο (σ.σ. σήμερα), σε νέα τοποθεσία με βάση την πληροφορία που έχουμε», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της ομάδας.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr, ΕΡΤ