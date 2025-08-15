Ηράκλειο: 42χρονος πυροβολήθηκε με καραμπίνα στο πόδι και ακρωτηριάστηκε

Μάχη έδωσαν οι γιατροί για να σώσουν τον 42χρονο άνδρα που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο πόδι τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε ο ίδιος, κρατούσε την καραμπίνα του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστους λόγους, εκπυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε στο κουτουπιέ και στα δάχτυλα του αριστερού του ποδιού.

Ο άνδρας, που μένει σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να σώσουν τα δάχτυλα του ποδιού του.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατέσχεσαν την καραμπίνα εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Ο τραυματίας ισχυρίζεται ότι αυτοτραυματίστηκε ωστόσο οι αστυνομικοί περιμένουν να του πάρουν κατάθεση, που θα ρίξει φως στις συνθήκες τραυματισμού του.