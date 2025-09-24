Ηράκλειο: 34χρονη κατήγγειλε τον ένστολο πρώην σύζυγό της για ξυλοδαρμό

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, σημειώθηκε πριν λίγες ώρες στο Ηράκλειο Κρήτης.

Λίγο μετά τις 12:00 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, μία 34χρονη κάλεσε της Αρχές καταγγέλλοντας τον ξυλοδαρμό από τον πρώην σύζυγό της, στην περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της, την εξύβρισε, τη χαστούκισε και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ένστολο που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας.

Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο 43χρονος συνέχισε να μένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Έκτοτε, ο 43χρονος αναζητείται από τις Αρχές.

