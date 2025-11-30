Ιπποκράτειος Πολιτεία: Εντοπίστηκε παράνομο κέντρο απεξάρτησης - Δύο συλλήψεις

Ένα παράνομο κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών εντόπισε η Αστυνομία στην Ιπποκράτειο Πολιτεία προβαίνοντας, μάλιστα και σε δύο συλλήψεις.

Σύμφωνα με στοιχεία, οι επικεφαλής του «κέντρου» φέρονται να λάμβαναν «ταρίφα» μέχρι και 1.400 ευρώ ανά άτομο τον μήνα.

Τη στιγμή της εφόδου της Αστυνομίας, εντός του παράνομου κέντρου βρέθηκαν 15 άτομα, με τις Αρχές να διερευνούν πλέον αν υπάρχουν περισσότερα άτομα που να έχουν σχέση και πρόσβαση με τον συγκεκριμένο χώρο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων ενός 46χρονου κι ενός 44χρονου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο 46χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιο αδίκημα, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως πρόκειται απλά για φιλοξενούμενους.