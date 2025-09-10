Ιπποκράτειο: «Στην αρχή μου ζήτησε 8 χιλιάρικα» - Νέα καταγγελία για τον καρδιοχειρουργό που κατηγορείται για «φακελάκι»

Νέες καταγγελίες «βλέπουν το φως» αναφορικά με την υπόθεση του καρδιοχειρουργού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο οποίος κατηγορείται πως ζητούσε χρηματικό αντάλλαγμα «φακελάκι» από τους ασθενείς του, προκειμένου να τους χειρουργήσει.

Τον γιατρό παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί.

Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Στo ΕΡΤnews μίλησε αποκλειστικά η νύφης μιας ασθενούς. Η ίδια αποκάλυψε πως ο καρδιοχειρουργός ζήτησε αρχικά από την οικογένεια 8.000 ευρώ για να χειρουργήσει την ασθενή.

«Επειδή κατάλαβε ότι δεν είχαμε τόσα λεφτά, τελικά καταλήξαμε στα 3 χιλιάρικα. Ξεκινάει να τη βάλει, την ανοίξανε τη γυναίκα και μου λέει, δώσε μου τα 3 χιλιάρικα αλλιώς δεν τη βάζουμε χειρουργείο», ανέφερε η συγγενής της ασθενούς.

Η ίδια είπε πως ο γιατρός της είπε χαρακτηριστικά «για να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Γεωργιάδης: «Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησης στο X, αποκάλυψε πως ο γιατρός τέθηκε σε αναστολή από τη διοίκηση του Ιπποκράτειου.

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε, ήδη, σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ! Να μην υποκύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεσή σας θεραπεία.

Μη δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μη φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό, το φακελάκι δεν έχει θέση».