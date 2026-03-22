Ήπειρος: 74 κτίρια κρίθηκαν μη κατοικήσιμα μετά τον σεισμό

Εκατοντάδες αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν στην Ήπειρο μετά τον σεισμό της 8ης Μαρτίου, με 74 κτίρια να κρίνονται μη κατοικήσιμα.

Ο μηχανισμός ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις πληγείσες περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με την ΕΡΤ, έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν 350 αυτοψίες σε κατοικίες στους Δήμους Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών, Σουλίου και Φιλιατών. Εκτός από τα 74 κτίρια που κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, 122 χρήζουν επισκευών και 154 χαρακτηρίζονται κατάλληλα.

Οι υπηρεσίες ελέγχου θα συνεχίσουν την αξιολόγηση, αφού οι δήμοι υποβάλλουν νέα αιτήματα, την ίδια ώρα που ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται στον Δήμο Φιλιατών με επανεξετάσεις περιπτώσεων.

