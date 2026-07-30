ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να καταργήσει την επιχορήγηση της ασφάλισης υγείας ηλικιωμένων πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να καταργήσει ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων που συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών των ασφαλίστρων για τα προγράμματα φαρμάκων του Medicare, για τους ηλικιωμένους.

Η συγκεκριμένη κίνηση ενδέχεται να φέρει πολλούς πολίτες αντιμέτωπους με υψηλότερα ασφάλιστρα για την κάλυψη των συνταγογραφούμενων φαρμάκων τους το επόμενο έτος.

Τι αλλαγές θα φέρει η απόφαση της κυβέρνησης για τους ηλικιωμένους

Η απόφαση αυτή θα καταργήσει ένα πρόγραμμα που παρέχει στις ασφαλιστικές εταιρείες επιδοτήσεις ύψους περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, με σκοπό να μετριάσει τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα των προγραμμάτων συνταγογραφούμενων φαρμάκων του Medicare, γνωστών ως «Part D». Το πρόγραμμα θα λήξει μετά το 2026, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Το υψηλό κόστος των φαρμάκων αποτελεί διαρκές πρόβλημα —ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους με σταθερό εισόδημα— και η οικονομική προσιτότητα της υγειονομικής περίθαλψης αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό θέμα στις ενδιάμεσες εκλογές. Περίπου 25 εκατομμύρια άτομα διαθέτουν προγράμματα «Part D» και θα ενημερωθούν για τις τιμές του 2027 το φθινόπωρο.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι οι επιπλέον επιδοτήσεις ενθάρρυναν τις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα αναλάμβανε το επιπλέον κόστος. Ανέφερε ότι οι επιδοτήσεις δεν ήταν απαραίτητες και ότι παραμένουν σε ισχύ και άλλες πολιτικές που συμβάλλουν στον περιορισμό του κόστους του Part D.

«Σταθεροποιούμε την αγορά, ώστε αυτή η χρηματοδοτική ενίσχυση να μην είναι πλέον απαραίτητη», δήλωσε ο Μεχμέτ Οζ, διευθυντής των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι, αν το πρόγραμμα παρέμενε σε ισχύ το επόμενο έτος, περισσότερο από το ήμισυ των κονδυλίων επιδότησης θα κατευθυνόταν προς μία μόνο εταιρεία, την UnitedHealth Group. Ένας εκπρόσωπος της UnitedHealth δήλωσε ότι η εταιρεία «δεσμεύεται να συνεργαστεί με το CMS, διασφαλίζοντας ότι οι ηλικιωμένοι θα έχουν πρόσβαση σε προσιτά συνταγογραφούμενα φάρμακα».

Το μέσο ασφάλιστρο για ένα πρόγραμμα του Part D ήταν περίπου 36 δολάρια το μήνα φέτος, σύμφωνα με την KFF, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την πολιτική υγείας.

Οι ιατροφαρμακευτικές καλύψεις

Ο αξιωματούχος της κυβέρνησης ανέφερε ότι για περίπου το 25% των εγγεγραμμένων στα προγράμματα Medicare Part D, τα ασφάλιστρα θα παραμείνουν σταθερά ή θα μειωθούν το επόμενο έτος. Περίπου το 30% θα αντιμετωπίσει αύξηση μικρότερη των 10 δολαρίων στον μηνιαίο λογαριασμό του.

Για το υπόλοιπο 45%, πρόσθεσε, οι αυξήσεις κυμαίνονται κυρίως μεταξύ 11 και 20 δολαρίων το μήνα.

Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να μπορούν να βρουν χαμηλότερα ασφάλιστρα αν αλλάξουν πρόγραμμα, είπε, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προσιτές επιλογές.

Τα ασφάλιστρα της φαρμακευτικής κάλυψης του Medicare αυξάνονται επειδή τα προγράμματα έχουν πληγεί από τις αυξανόμενες δαπάνες για φάρμακα GLP-1 και άλλα εξειδικευμένα φάρμακα. Οι αλλαγές που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του Νόμου για τη Μείωση του Πληθωρισμού του 2022 έχουν επίσης οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων. Ο νόμος μείωσε τα έξοδα που καταβάλλουν από την τσέπη τους πολλοί εγγεγραμμένοι στο Medicare, αλλά υποχρέωσε τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους.

Οι πιέσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν το 2027, δήλωσε η Τζούλιετ Κουμπάνσκι, αντιπρόεδρος της KFF.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Πληρωμών του Medicare, μια ομοσπονδιακή εποπτική αρχή, εκτιμά ότι το πρόγραμμα επιδοτήσεων, το οποίο είχε ως στόχο να σταθεροποιήσει το Part D, μείωσε το μέσο ασφάλιστρο των προγραμμάτων του Part D κατά περίπου 40% το 2025. Φέτος, μείωσε το μέσο ασφάλιστρο κατά περίπου 27%.

Τα προγράμματα του Part D προσφέρουν αυτόνομη κάλυψη φαρμάκων παράλληλα με τις παραδοσιακές ιατρικές παροχές του Medicare. Τα υψηλότερα ασφάλιστρα για τα προγράμματα του Part D θα μπορούσαν να ωθήσουν περισσότερους εγγεγραμμένους στο Medicare να στραφούν στο Medicare Advantage, την έκδοση του Medicare που προσφέρεται από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία γενικά περιλαμβάνει παροχές φαρμάκων και συχνά δεν χρεώνει καθόλου ασφάλιστρα.

Το πρόγραμμα επιδοτήσεων έχει διοχετεύσει περίπου 9,8 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά, 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης (Government Accountability Office).

Παρά την πρόσθετη χρηματοδότηση, ο αριθμός των προσφερόμενων προγραμμάτων φαρμάκων έχει μειωθεί κατά περίπου το ήμισυ τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποσυρθεί.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal