Ιός του Δυτικού Νείλου: 21 κρούσματα στην Ελλάδα, τα περισσότερα στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η περίοδος μετάδοσης του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με 21 κρούσματα να έχουν καταγραφεί έως τις 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Οι 20 από τους ασθενείς παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση. Ένας ασθενής εμφάνισε ηπιότερα συμπτώματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί θάνατος, ενώ 13 ασθενείς νοσηλεύονται. Μόνο την τελευταία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 14 νέα κρούσματα σε ανθρώπους που μολύνθηκαν εντός της χώρας.

Οι αρχές εξετάζουν και μία ακόμη περίπτωση ασθενούς που είχε ταξιδέψει σε χώρα όπου κυκλοφορεί ο ιός. Επειδή δεν έχει εξακριβωθεί πού μολύνθηκε, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν περιλαμβάνεται ακόμη στα επίσημα στοιχεία για την Ελλάδα.

Η μεγάλη πλειονότητα των κρουσμάτων έχει εντοπιστεί στην Αττική. Τα περισσότερα καταγράφηκαν στα Σπάτα και την Αρτέμιδα, όπου έχουν νοσήσει έξι άνθρωποι. Από δύο κρούσματα αναφέρθηκαν στο Μαρκόπουλο, την Παλλήνη και την Αγία Παρασκευή.

Μεμονωμένα περιστατικά έχουν εντοπιστεί στη Βάρη, τη Βούλα και τη Βουλιαγμένη, στο Κορωπί, τη Λαυρεωτική, τη Νέα Ιωνία, το Χαλάνδρι, την Αθήνα και τη Γλυφάδα. Εκτός Αττικής, καταγράφηκε ένα κρούσμα στη Λάρισα και ένα στον Παλαμά Καρδίτσας.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου χωρίς κρούσματα

Ο ΕΟΔΥ έχει χαρακτηρίσει περιοχές υψηλού κινδύνου την Παιανία, τη Ραφήνα και το Πικέρμι, το Μαρούσι, το Ηράκλειο Αττικής και το Φιλοθέη–Ψυχικό, παρότι δεν έχουν ακόμη καταγραφεί εκεί κρούσματα.

Ο χαρακτηρισμός βασίστηκε στα επιδημιολογικά δεδομένα, στα χαρακτηριστικά των περιοχών και στην εγγύτητά τους με δήμους όπου έχει ήδη εντοπιστεί ο ιός.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι η σχεδόν ετήσια εμφάνιση κρουσμάτων από το 2010 δείχνει πως ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει πλέον εγκατασταθεί στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει και σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν αποσταλεί έως τις 15 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, είχαν καταγραφεί συνολικά 33 κρούσματα που μεταδόθηκαν τοπικά σε πέντε χώρες της Ευρώπης και της άμεσης γειτονιάς της.

Η μεγαλύτερη διασπορά καταγράφηκε στην Ιταλία, με 20 κρούσματα σε 16 διαφορετικές περιοχές. Τα περισσότερα εντοπίστηκαν στη Νοβάρα, ενώ περιστατικά αναφέρθηκαν επίσης στην Κρεμόνα, τη Βερόνα, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία, τη Νάπολη, την Πάδοβα, τη Μόντενα και τη Φεράρα.

Στη Βόρεια Μακεδονία καταγράφηκαν δύο κρούσματα, στα Σκόπια και την περιοχή του Βαρδάρη. Από δύο περιστατικά αναφέρθηκαν επίσης στη Ρουμανία και την Ισπανία.

Στην Ιταλία, 11 από τις 16 περιοχές όπου εντοπίστηκε ο ιός προστέθηκαν μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί η κυκλοφορία του.

Ο άνθρωπος μολύνεται κυρίως όταν τον τσιμπήσει κουνούπι που φέρει τον ιό. Τα άγρια πτηνά αποτελούν τη φυσική δεξαμενή του, ενώ η εξάπλωσή του επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των κουνουπιών.

Οι υγειονομικές αρχές καλούν τους πολίτες να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικό, να φορούν ρούχα που καλύπτουν το σώμα και να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα. Τονίζουν επίσης ότι δεν μπορούν να προβλέψουν με βεβαιότητα σε ποιες περιοχές θα εμφανιστούν τα επόμενα κρούσματα.

Με πληροφορίες από Euronews