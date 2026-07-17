Ιός Δυτικού Νείλου: Τι πρέπει να γνωρίζουμε - Οι συστάσεις των ειδικών

Κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώνονται -μεταξύ άλλων- και στην Αττική, με την αντιπρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, να παρουσιάζει μέτρα προστασίας και προφύλαξης.

Μέχρι στιγμής, κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στους δήμους Γλυφάδας, Μαρκόπουλου, Αγίας Παρασκευής και Σπάτων - Αρτέμιδος.

Μάλιστα, χθες Πέμπτη, σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής, ειδικά συνεργεία πραγματοποίησαν ψεκασμούς τόσο στον δήμο Γλυφάδας και στον δήμο Μαρκοπούλου. Παράλληλα, θυροκολλήθηκαν σχετικές ανακοινώσεις για να ενημερωθούν οι κατοικοί σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να τηρούν.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά (ορισμένα είδη κυρίως άγριων πτηνών), ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια.

Η πλειοψηφία των ατόμων που μολύνονται από τον ιό δεν αρρωσταίνουν καθόλου ή παρουσιάζουν μόνο ήπια νόσο, ενώ λίγα άτομα (1% όσων μολύνονται) εμφανίζουν σοβαρή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα (κυρίως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα). Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50 ετών) κινδυνεύουν περισσότερο να αρρωστήσουν σοβαρά, καθώς και άτομα με ανοσοκαταστολή και χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν διεθνώς τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία αφενός η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Απλά μέτρα προστασίας

Η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Open, παρουσίασε μερικά απλά μέτρα προστασίας από το τσίμπημα των κουνουπιών, που μπορεί να είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου: «τα παιδιά και οι μεγάλοι σε ηλικία με υποκείμενα νοσήματα, είναι οι δύο ομάδες που ενδέχεται να κινδυνέψουν περισσότερο».

«Αυτοί θα κάνουν τις επιπλοκές. Ωστόσο, το ποσοστό της μηνιγγίτιδας και της εγκεφαλίτιδας είναι λιγότερο από 1%, το 80% δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα ενώ ένα 15 με 20% έχει απλά συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, πυρετό, μυαλγία» ξεκαθάρισε η Ματίνα Παγώνη.

«Δεν χρειάζεται να φοβηθούμε γιατί η μετάδοση δεν γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο από τα κουνούπια. Επομένως, για τα μικρά παιδιά, στις περιοχές που έχουμε στάσιμα νερά, στις περιοχές που το βράδυ υπάρχουν κουνούπια, χρησιμοποιούμε πάντα κουνουπιέρες» πρότεινε η αντιπρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

«Οι ενήλικες, που διαπιστώνουμε ανάλογα συμπτώματα σε παιδιά, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό. Εάν συνεχιστούν συμπτώματα, θα πρέπει να μιλήσουμε με τον οικογενειακό μας γιατρό, ή να απευθυνθούμε στο τοπικό Κέντρο Υγείας ή στο νοσοκομείο» συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, πρότεινε: «οι ενήλικες όταν βρισκόμαστε σε κάποια εξοχή που έχει κουνούπια, καλό είναι το βράδυ να φοράμε ρούχα με μακριά μανίκια. Όπως επίσης, τα σπρέι που έχουν βγει, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε όταν καθόμαστε σε μία αυλή ή έναν κήπο».