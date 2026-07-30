Ιός Δυτικού Νείλου: Οι περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δημοσίευσε την εβδομαδιαία έκθεσή του σχετικά με την επιδημιολογική παρατήρηση του ιού του Δυτικού Νείλου, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως από την αρχή του έτους μέχρι -και- τα τέλη Ιουλίου, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το Mega, πέντε άτομα νοσηλεύονται στην Εντατική, ενώ αρκετά από τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου παρατηρούνται στην Αττική.

Ο τηλεοπτικός σταθμός παρουσίασε τις περιοχές υψηλού κινδύνου στην Αττική, ξεχωρίζοντας τις εξής:

Χαλάνδρι

Νέα Ιωνία

Αθήνα

Γλυφάδα

Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

Δήμος Παιανία

Φιλοθή-Ψυχικό

Μαρούσι

Αγία Παρασκευή

Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

Σπάτα - Αρτέμιδα

Μαρκόπουλο Μεσογαίας

Ιός Δυτικού Νείλου: Η έκθεση του ΕΟΔΥ

«Η εβδομαδιαία αυτή έκθεση σκοπό έχει τη συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης σχετικά με την καταγραφή κρουσμάτων που διαγιγνώσκονται εργαστηριακά με λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου (ΔΝ) κάθε εβδομάδα, για την περίοδο μετάδοσης 2026.

Τα δεδομένα επιδημιολογικής επιτήρησης προέρχονται από τις δηλώσεις που αποστέλλουν οι θεράποντες ιατροί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για τα περιστατικά, καθώς και από την καθημερινή επικοινωνία με συνεργαζόμενα εργαστήρια που συμμετέχουν στη διάγνωση του ιού του ΔΝ (i. Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Αρμποϊών και Αιμορραγικών Πυρετών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ii. Διαγνωστικό Τμήμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, iii. Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, iv. Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης-ΠΑΓΝΗ).

Το Τμήμα Νοσημάτων που Μεταδίδονται με Διαβιβαστές της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Πρόληψης Μεταδοτικών Νοσημάτων του ΕΟΔΥ πραγματοποιεί συστηματική διερεύνηση των διαγνωσμένων κρουσμάτων, εντός 24 ωρών από τη δήλωσή τους, μέσω επικοινωνίας με τους θεράποντες ιατρούς και μέσω συνεντεύξεων με τους ασθενείς, ώστε να προσδιορισθεί ο πιθανός τόπος έκθεσης, τα χαρακτηριστικά της νόσου και οι παράγοντες κινδύνου. Επιπρόσθετα, παρακολουθείται καθημερινά η κλινική πορεία και η έκβαση κάθε ασθενούς, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 29/07/2026 (έως τις 16.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά σαράντα δύο (42) εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα τριάντα επτά (37) κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και πέντε (5) κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ (Πίνακας 1). Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 21 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει διαγνωσθεί, επίσης, ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης, με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού), για το οποίο η πιθανή χώρα έκθεσης παραμένει απροσδιόριστη, και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω

ανάλυση.

Για ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί η επιβεβαίωση της διάγνωσης. Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 29/07/2026, έχουν καταγραφεί τέσσερις (4) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 75 έτη, εύρος: 66 - 91 έτη)».

Ιός Δυτικού Νείλου: Πώς να προστατευτείτε

Η περίοδος μετάδοσης του ιού του δυτικού Νείλου ξεκινά συνήθως στα τέλη της άνοιξης, διαρκεί έως το φθινόπωρο και κορυφώνεται μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Καθώς έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία και Βόρεια Μακεδονία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνει έκκληση στους πολίτες των επηρεαζόμενων περιοχών να εστιάσουν στα μέτρα προστασίας.

«Απλές κινήσεις, όπως το να καλύπτουμε το σώμα μας, να χρησιμοποιούμε αντικουνουπικό και να απομακρύνουμε το στάσιμο νερό γύρω από το σπίτι, μπορούν να κάνουν τη διαφορά», δήλωσε την Παρασκευή ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Χένρι Π. Κλούγκε.

Για τους ανθρώπους δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, ενώ η θεραπεία περιορίζεται στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Στις σοβαρές περιπτώσεις, κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή στο νοσοκομείο για παροχή υποστηρικτικής φροντίδας.

Ο ΠΟΥ Ευρώπης συνιστά να καλύπτουμε το μεγαλύτερο μέρος του σώματος με ρούχα, να περιορίζουμε τις μετακινήσεις σε εξωτερικούς χώρους τις ώρες που τα κουνούπια είναι πιο δραστήρια, δηλαδή την αυγή και το σούρουπο, να βάζουμε αντικουνουπικό, καθώς και να τοποθετούμε σήτες σε πόρτες και παράθυρα. Παράλληλα, προτείνει τη χρήση κουνουπιέρας στα κρεβάτια και στα καρότσια των μωρών.

Με πληροφορίες από ΕΟΔΥ, MEGA, Euronews