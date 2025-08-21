Ιός Δυτικού Νείλου: Δύο θάνατοι – Πού εντοπίζονται κρούσματα

Δύο άνθρωποι άνω των 78 ετών έχασαν τη ζωή τους από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΕΟΔΥ.

Από την αρχή του 2025 μέχρι τις 20/08 (ώρα 15.00), έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης, εκ των οποίων τα 41 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 6 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχει καταγραφεί, επίσης, ένα εισαγόμενο κρούσμα σε ασθενή που ήταν στη Σερβία, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην περαιτέρω ανάλυση.

Έχουν καταγραφεί 2 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ ηλικίας άνω των 78 ετών.

Ιός Δυτικού Νείλου: Πού εκδηλώθηκαν κρούσματα

Στον πίνακα φαίνεται η γεωγραφική κατανομή των δηλωθέντων εγχώριων κρουσμάτων με εργαστηριακά διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του ΔΝ, ανά εκτιμώμενο Δήμο έκθεσης.

Σημειώνεται ότι ο εκτιμώμενος τόπος έκθεσης των ανθρωπίνων κρουσμάτων από τον ιό του ΔΝ αποτελεί αδρό κριτήριο για την εκτίμηση των περιοχών κυκλοφορίας του ιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).