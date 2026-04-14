Ίος: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους

Ανήλικοι ξυλοκόπησαν μέχρι λιποθυμίας συνομήλικό τους στην Ίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ομάδα νεαρών ηλικιών από 16 έως 18 ετών επιτέθηκε σε συνομήλικό της, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές στο πρόσωπο. Η επίθεση την οποία δέχθηκε ήταν τόσο ισχυρή, που μετά από ένα έντονο χτύπημα, το αγόρι έχασε τις αισθήσεις του.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι ο νεαρός λιποθύμησε, οι συνομήλικοί του αποχώρησαν από το σημείο, ενώ στη συνέχεια έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το θύμα ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Όπως μεταδίδει το ρεπορτάζ του σταθμού, το περιστατικό φέρεται να συνέβη «για τα μάτια μιας κοπέλας».

Χαρακτηριστικό είναι ότι η επίθεση καταγράφηκε με κάμερα κινητού τηλεφώνου, με πλάνα από το βίντεο να παρουσιάζει το Mega.