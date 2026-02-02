Ιόνια Οδός: Κλειστή και δύο ρεύματα λόγω κατολίσθησης

Κλειστή είναι από σήμερα το πρωί η Ιόνια Οδός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού, στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βουνό έχει μετακινηθεί κυριολεκτικά, ενώ στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της «Νέας Οδού» για αυτοψία και έχει κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει το epirusgate.gr, η Ιόνια Οδός αρχικά είχε κλείσει μόνο στο ρεύμα προς Πάτρα, αλλά η υψηλή επικινδυνότητα οδήγησε και στο κλείσιμο του αντίθετου ρεύματος.

Τα οχήματα εκτρέπονται προς την παλιά Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Αντιρρίου.

Η ανακοίνωση της Νέας Οδού μετά την κατολίσθηση

«Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς πως εξαιτίας ολίσθησης ορύγματος στον αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός στο 127ο χλμ. , ισχύει εκτροπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Άρτας έως τον Α/Κ Αμφιλοχίας, αμφίπλευρα.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Οδού μετά την κατολίσθηση.