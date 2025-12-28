Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες σε κατάσταση μέθης μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο ανήλικες στα Ιωάννινα, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην πόλη των Ιωαννίνων.

Η μία κοπέλα εντοπίστηκε σε πάρκο της πόλης και η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το μαγαζί στο οποίο διασκέδαζε. Στη συνέχεια και οι δύο, νοσηλεύτηκαν στην παιδιατρική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και για τις δύο περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, η οποία ανέλαβε τη σχετική έρευνα.

Στην πρώτη περίπτωση διαπιστώθηκε, ότι η ανήλικη είχε προμηθευτεί το αλκοόλ από το σπίτι της, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του πατέρα της και στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη ο υπεύθυνος καταστήματος διασκέδασης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ