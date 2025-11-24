Ιωάννινα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Πωγωνίου λόγω της κακοκαιρίας

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Πωγωνίου, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή. Η απόφαση ελήφθη από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ύστερα από σχετικό αίτημα της δημοτικής αρχής.

Η κήρυξη έχει ισχύ τριών μηνών και στοχεύει στη διευκόλυνση της διαχείρισης των συνεπειών της κακοκαιρίας, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για παρόμοιες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Δήμο Πωγωνίου, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται και απαιτείται άμεση αντιμετώπιση νέων προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.