Ιωάννινα: «Πήγα να χάσω την όρασή μου» - Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικους

Νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 16χρονου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, μία ομάδα από συνομήλικους του, του είχαν στήσει καρτέρι σε κεντρικό σημείο στα Ιωάννινα, την ώρα που ο ίδιος είχε βγει βόλτα και περίμενε την κοπέλα του κοντά στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ παράλληλα του κατάφεραν χτύπημα στο μάτι με σιδερένιο αντικείμενο, με αποτέλεσμα ο 16χρονος να κινδυνέψει να χάσει την όρασή του.

Ιωάννινα: «Ήμουν τυχερός» αναφέρει το θύμα της επίθεσης

«Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την στιγμή τι γινόταν», ανέφερε αρχικά ο ανήλικος μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρειάστηκε να κάνει 17 ράμματα και να διακομισθεί εσπευσμένα στην Αθήνα για χειρουργείο, ενώ βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση μετά από ότι συνέβη.

«Έλεγα ‘Παναγία μου τι γίνεται’ και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του. Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε "έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο". Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι» υποστήριξαν στο Mega ο γονείς του.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας εκ των δραστών και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.