Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε νεφρό στον γιο του

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν δύο μεταμοσχεύσεις νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, χαρίζοντας ζωή σε δύο ανθρώπους νεαρής ηλικίας.

Η πρώτη αφορά νεφρικό μόσχευμα από αποβιώσαντα δότη και λήπτρια γυναίκα 28 ετών. Η δεύτερη αφορά μεταμόσχευση νεφρού από πατέρα δότη στον γιο του, 31 ετών.

Σε σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Νοσοκομείου αναφέρεται:

«Σε αυτήν τη διαδικασία, η νεφρεκτομή του μοσχεύματος πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Νοσοκομείο μας με τεχνική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, (λαπαροσκοπική νεφρεκτομή) από τα στελέχη της τοπικής μονάδος μεταμοσχεύσεων με τη συμμετοχή και υποστήριξη του κ. Πρόδρομου Λαφτσίδη, έμπειρου και εξειδικευμένου χειρουργού μεταμοσχεύσεων, Δ/ντή της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου Royal Free του Λονδίνου.

Η μετεγχειρητική πορεία, τόσο του δότη όσο και των δύο ληπτών, εξελίχθηκε απόλυτα φυσιολογικά. Ο δότης έχει ήδη εξέλθει του Νοσοκομείου, ενώ η κατάσταση των δύο ληπτών είναι απόλυτα ικανοποιητική με εξαιρετική λειτουργία των μοσχευμάτων.

Η Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Ι. συγχαίρει τον ζώντα δότη-πατέρα για το μεγαλείο ψυχής να δωρίσει τον νεφρό του στον υιό του. Συγχαίρει, επίσης, το προσωπικό της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, Χειρουργικής Κλινικής, Νεφρολογικής Κλινικής, Αναισθησιολογικής Κλινικής και Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας και του Χειρουργείου για τη συνεχή προσπάθεια να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και για την επιτυχή διεκπεραίωση του δύσκολού αυτού έργου».