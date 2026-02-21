Ιωάννινα: Νεκρή ηλικιωμένη μετά από παράσυρση - Συνελήφθη οδηγός

Μία ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της στα Ιωάννινα ύστερα από παράσυρση, που φέρεται να της προκάλεσε βαρύτατα τραύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το βράδυ της Παρασκευής οι αστυνομικές αρχές ειδοποιήθηκαν για σοβαρά τραυματισμένη ηλικιωμένη στην περιοχή των Ιωαννίνων. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Για την υπόθεση συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου οδηγός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε συνδυασμό με παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας προσήλθε αυτοβούλως στο Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων, δήλωσε την εμπλοκή του στο περιστατικό και συνελήφθη.

Ο κατηγορούμενος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται.