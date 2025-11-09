Ιωάννινα: Ιδιοκτήτης καταστήματος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω - Σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους

Ιδιοκτήτης καταστήματος στα Ιωάννινα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, όταν η Αστυνομία είδε πως στο μαγαζί του οποίου είναι υπεύθυνος, πωλήθηκε αλκοόλ σε ανηλίκους.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, ο συλληφθείς, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, την ώρα που σέρβιρε αλκοολούχα ποτά σε δύο μαθητές, ηλικίας 16 και 17 ετών.



Ο ιδιοκτήτης συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία. Στο μαγαζί, εντοπίστηκαν ανήλικοι να καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά. Η Δημοτική Αστυνομία επέβαλε διοικητικά πρόστιμα, ύψους 3.000 ευρώ, ενώ ο άνδρας που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.