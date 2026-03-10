Ιωάννινα: 29χρονος προσποιούνταν τον μοναχό – Στην κατοχή του βρέθηκαν πιστόλι και Ευαγγέλιο

Ένας άνδρας ηλικίας 29 ετών που παρίστανε τον μοναχό συνελήφθη στα Ιωάννινα.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου εχθές, Δευτέρα 9 Μαρτίου μετά από καταγγελία για απόπειρα απάτης.

Στη δικογραφία εις βάρος του περιλαμβάνονται κατηγορίες για απόπειρα απάτης, αντιποίηση, καθώς και παραβίαση του νόμου περί όπλων, εράνων και λαχειοφόρων αγορών και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

Η δράση του δήθεν μοναχού ήλθε στην επιφάνεια μετά τη σχετική καταγγελία από την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων. Κατά την καταγγελία, ο άγνωστος άνδρας το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζονταν σε πολίτες είτε φορώντας ράσο είτε με πολιτικά και ζητούσε χρήματα από πιστούς. Ισχυριζόταν, ότι κάνει έρανο για την ανέγερση κελιών μοναχών. Ωστόσο, η τοπική εκκλησία δεν είχε δώσει την έγκρισή της.

Πληροφορίες της ΕΡΤ μεταφέρουν, ότι ο 29χρονοσ τακτοποιήθηκε και εντοπίστηκε από τις αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην κατοχή του αλλά και στο σπίτι του βρέθηκε πλήθος αντικειμένων, τα οποία και κατασχέθηκαν από την αστυνομία.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν:

ημιαυτόματο αεροβόλο πιστόλι με δύο γεμιστήρες,

πλαστικά σφαιρίδια

φιάλη προωθητικού αερίου,

δύο ζεύγη μεταλλικών χειροπεδών,

σουγιάς μήκους 21 εκατοστών, καθώς

μεταλλικό σήμα με την ένδειξη «Άμεση Δράση – Police 100 – Ελληνική Αστυνομία»

δύο φορητοί ασύρματοι,

μεταλλική πτυσσόμενη αστυνομική ράβδος,

φορητή συσκευή φωτεινών σημάτων (φάρος),

δύο σφραγίδες με στοιχεία αστυνομικού και ιερομονάχου αντίστοιχα,

καθώς και είδη μοναχικής περιβολής, όπως καλπάκι, κουκούλια και καλιμάφκι, μαζί με ένα Ιερό Ευαγγέλιο.

Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Φωτ. ΕΡΤnews

Με πληροφορίες από ΕΡΤ