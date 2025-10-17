Ιωάννινα: 10χρονη κατήγγειλε παρενόχληση από τον δάσκαλό της

Θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από τον δάσκαλό του κατήγγειλε πως έπεσε ένα 10χρονο κορίτσι στα Ιωάννινα, με το παιδί, όπως σημειώνει σχετικά το Star, να κάνει γνωστές τις πράξεις του εκπαιδευτικού στη μητέρα του.

Η μητέρα μαζί με τον πατέρα του κοριτσιού στα Ιωάννινα, στη συνέχεια, μετέβησαν στον εισαγγελέα ανηλίκων, όπου προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία σε βάρος του εκπαιδευτικού.

Ο δικαστικός λειτουργός διέταξε κατεπείγουσα, προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις πράξεις του εκπαιδευτικού στα Ιωάννινα, ενώ κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί για ανάλογο συμβάν, ωστόσο είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.