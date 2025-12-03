Ιωάννα Τούνη: «Θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι» - Οι απειλές που δέχεται για τη δίκη της υπόθεσης revenge porn

Απειλητικά μηνύματα δέχεται τόσο η Ιωάννα Τούνη όσο και ο δικηγόρος της, μετά τη νέα διακοπή της δίκης υπόθεση revenge porn την προηγούμενη εβδομάδα.

Η υπόθεση σχετικά με τη διαρροή του βίντεο εκδικητικής πορνογραφίας με θύμα την Ιωάννα Τούνη πήρε νέα αναβολή και σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, μετά από αυτή την εξέλιξη τόσο η ίδια όσο και ο δικηγόρος της, δέχτηκαν απειλές.

Στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, προβλήθηκαν δύο από τα μηνύματα που φέρεται να έλαβαν. «Θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη και θα βρεθείτε σε κανένα χαντάκι. Γι’ αυτό προσέξτε πολύ καλά τι λέτε. Εάν τιμωρηθούν οι ένοχοι, θα σας σκοτώσουμε εσένα και την Ιωάννα Τούνη. Γι’ αυτό μην κάνετε πολύ τον έξυπνο και παρατραβάτε το σχοινί, γιατί αλλιώς ξέρετε τι έχετε να πάθετε», ήταν το πρώτο μήνυμα.

«Προσέξτε πώς μιλάτε εσείς και η εντολέας σας, η κυρία Ιωάννα Τούνη, γιατί το έχετε παρατραβήξει πολύ το θέμα με τα ροζ βίντεο. Αν το συνεχίσετε και σε περίπτωση τιμωρηθούν οι κατηγορούμενοι, θα έχετε άσχημες συνέπειες. Μπορεί να πάθετε μεγάλο κακό. Να το πείτε στην εντολέα σας στην Ιωάννα Τούνη για να είναι ενήμερη. Αυτό μόνο σας λέω. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας εσείς οι δύο», ανέφερε το δεύτερο μήνυμα.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άνδρες, ο πρώην σύντροφος της influencer και ακόμη ένα άτομο, που δημοσίευσε -στο διαδίκτυο- το βίντεο.

Και οι δύο κατηγορούνται για διακίνηση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και σε τρίτους, που δεν είχαν καμία σχέση με την υπόθεση, με την Ιωάννα Τούνη να μη ζητά τίποτα παραπάνω από τη δικαίωσή της, όπως έχει ξεκαθαρίσει αρκετές φορές μέσω βίντεο στα social media της.





