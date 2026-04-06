Υπόθεση Ιωάννα Τούνη: Έσπασαν το ΙΧ της δικηγόρου των κατηγορουμένων

Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, καθώς το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου της δικηγόρου των δύο κατηγορουμένων.

Όπως χαρακτηριστικά κατήγγειλε η δικηγόρος των κατηγορούμενων στην υπόθεση της Ιωάννας Τούνη, άγνωστοι έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου της έξω από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, κάτι που αντιλήφθηκε το πρωί, ενώ πήγαινε στα δικαστήρια.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δέχεται καθημερινά υβριστικά μηνύματα και καλεί σε τερματισμό της ρητορικής μίσους, επισημαίνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ζουν στην ίδια πόλη και είχαν συναντηθεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια.

«Ξεκίνησα πρωί πρωί γιατί έπρεπε να είμαι στα δικαστήρια. Ήμουν στις 8 παρά δέκα έξω από το αυτοκίνητό μου και το βρήκα σε αυτήν κατάσταση. Γνώριζαν ότι ήταν το δικό μου», ανέφερε αρχικά η δικηγόρος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Υπήρχαν τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα από την μια πλευρά και άλλα δέκα από την δίπλα. Δέχομαι υβριστικά μηνύματα καθημερινά. Εγώ θέλω ένα πράγματα να πω, ότι όλη αυτή η ρητορική μίσους πρέπει να σταματήσει. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην ίδια πόλη, τον έχει συναντήσει ένα εκατομμύριο φορές όλα αυτά τα χρόνια», κατέληξε.

Σημειώνεται πως το Σαββατοκύριακο, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με έναν εκ των δύο κατηγορούμενων και ζήτησε από τους υπεύθυνους να τον απομακρύνουν από το μαγαζί.

Αυτό, όπως η ίδια ανέφερε δεν έγινε ποτέ και στη συνέχεια δημοσίευσε τα στοιχεία του στο Instagram, ανεβάζοντας ένα βίντεο το οποίο στη συνέχεια σβήστηκε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και έπειτα να αφεθεί ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.