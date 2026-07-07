Ημαθία: Φονική συμπλοκή με έναν νεκρό μετά από επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι στην Κουλούρα Ημαθίας.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε για άγριο επεισόδιο, σήμερα (Τρίτη 7/7) στις 15.45, σε καφέ στην περιοχή και έσπευσε με ισχυρές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα της ΕΛΑΣ, ένας 47χρονος τράβηξε μαχαίρι μετά από καβγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε με τα χέρια.

Ημαθία: Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Βέροιας.

Ο 47χρονος δράστης συνελήφθη και εξετάζεται η περίπτωση να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Την έρευνα για τα αίτια της συμπλοκής εξετάζονται.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ