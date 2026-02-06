Ηλιούπολη: Ξεκόλλησε και έπεσε μεγάλο κεραμίδι σε προαύλιο σχολείου ενώ έπαιζαν μαθητές

Σοβαρό περιστατικό έγινε γνωστό πως σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε δημοτικό σχολείο στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την ώρα που οι μαθητές έπαιζαν στο προαύλιο του 2ου δημοτικού Ηλιούπολης, έπεσε από μεγάλο ύψος κεραμίδι μεγέθους 45 εκατοστών.

Ηλιούπολη: Το κεραμίδι έπεσε από ύψος 15 μέτρων

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το κεραμίδι έπεσε από ύψος 15 μέτρων και προσγειώθηκε στο έδαφος, την ώρα που λίγο πιο δίπλα έπαιζαν μικροί μαθητές.

Όπως αναφέρεται, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου έχει κάνει αρκετές φορές καταγγελίες και παράπονα σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο.

Μάλιστα, για το περιστατικό της Τετάρτης υποστηρίζουν πως ήταν θαύμα που δεν τραυματίστηκε κάποιο άτομο.