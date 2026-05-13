Ηλιούπολη: Στο ΚΑΤ η 17χρονη πολυτραυματίας μετά την πτώση από ταράτσα - Τα νεότερα για την υγεία της

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται η 17χρονη που έπεσε από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, μαζί με μία φίλη της, η οποία πέθανε.

Και τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος της μίας.

Οι γιατροί αφού κατάφεραν να επαναφέρουν τη δεύτερη ανήλικη κρίθηκε πως είναι αναγκαίο να διασωληνωθεί και τελικώς μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Η 17χρονη φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικό οίδημα, αιμοθώρακα, βαριά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα, γεγονός που την κατατάσσει στους βαριά πολυτραυματίες ασθενείς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο να οδηγηθεί στο χειρουργείο για νευροχειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (12/5), όταν οι δύο 17χρονες ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, στην οποία διέμενε η μία εκ των δύο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του EKAB και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας υπό αστυνομική συνοδεία.

Οι ανήλικες έφτασαν στο νοσοκομείο περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, με τους γιατρούς να ξεκινούν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης. Η μία από τις δύο 17χρονες μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών και την εφαρμογή ΚΑΡΠΑ για περίπου μία ώρα, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Για τη δεύτερη ανήλικη εφαρμόστηκε αντίστοιχη διαδικασία ανάνηψης, με τους γιατρούς να καταφέρνουν τελικά να την επαναφέρουν, πριν αποφασιστεί η μεταφορά της στο ΚΑΤ για εξειδικευμένη νοσηλεία.

Άφησε σημείωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η μία από τις δύο ανήλικες φέρεται να άφησε ιδιόχειρο σημείωμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα αναφερόταν ότι «πιεζόταν και δεν άντεχε μία αποτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις».

Νωρίτερα, ρεπορτάζ του Mega ανέφερε επίσης ότι στο σημείωμα που άφησε η μία από τις δύο ανήλικες γινόταν αναφορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Απευθυνόμενη στους γονείς της, η ανήλικη φέρεται να εξηγούσε ότι δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και πως μία αποτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις θα μπορούσε να κάνει τη ζωή της ακόμη πιο δύσκολη.

Ηλιούπολη: «Ήταν μόνη», λένε για τη μία ανήλικη συνομήλικές της

Μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, συμμαθήτριες και παιδιά της ηλικίας των κοριτσιών περιέγραψαν, πώς φαινόταν να είναι το τελευταίο διάστημα το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα.

«Τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη της, δεν φαινόταν και πολύ στα καλά της. Δεν ξέρω αν φταίνε οι Πανελλήνιες και όλα αυτά. Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία κοπέλα ήταν πολύ καλή και έξω μας χαιρετούσε πάντα, ευγενική. Γενικά σαν κοπέλα φαινόταν κάπως μόνη της πάντα, ότι δεν είχε κάποια κολλητή ή γενικά κάποια βοήθεια. Μπορεί η μία να επηρέασε την άλλη να είχαν κάποια προβλήματα και οι δύο μαζί, μπορεί ο θάνατος του πατέρα της μίας να επηρέασε επίσης», είπαν παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών.