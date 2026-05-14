Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας

Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα πολυκατοικίας 6 ορόφων στην Ηλιούπολη, η οποία νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Η ανήλικη είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα, με τους θεράποντες ιατρούς να προχωρούν κατά τις προηγούμενες ημέρες σε διαρκείς επανεκτιμήσεις της κατάστασής της.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της υπήρξε εξαιρετικά μεγάλη κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 20 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων που κλήθηκαν να συμβάλουν στη σταθεροποίησή της, το βράδυ της Τρίτης.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της ανήλικης στην Ηλιούπολη

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΑΤ αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Ο θάνατος της πρώτης 17χρονης

Σε αυτοχειρία αποδόθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στην Ηλιούπολη, όταν τα δύο 17χρονα κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας.

Από την πτώση ακαριαία πέθανε η μία ανήλικη, ενώ στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της πράξης της.

Η πόρτα της ταράτσας, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δύο 17χρονες.