Ηλιούπολη: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τις 16χρονες που έπεσαν από την ταράτσα

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τα δύο ανήλικα κορίτσια που έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη διάβασε ο διοικητής του «Ασκληπιείου».

Όπως ανέφερε o Αιμίλιος Βουγιουκλάκης το κορίτσι που νοσηλεύεται, βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της.

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο, στο ΚΑΤ. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

Ηλιούπολη: Τι βρέθηκε στην ταράτσα από όπου έπεσαν οι 16χρονες

Η πράξη τους φέρεται να αποδίδεται σε αυτοχειρία. Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης πράξης της.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 16χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ